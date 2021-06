Sáng 25/6, thêm 91 ca Covid-19 tại 10 tỉnh thành

Tính từ 18h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6, nước ta có 91 ca mắc mới (BN14233-14323):

- 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

- 79 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1); trong đó 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Cụ thể:



12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 6 CA BỆNH (BN14233-BN14238) tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 21/6, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 22/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14239) tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận 8, TPHCM. Ngày 21/6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 4 CA BỆNH (BN14240-BN14243) tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 22/6, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14244) tại tỉnh Tây Ninh: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 18/6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

79 ca ghi nhận trong nước

- 1 CA BỆNH (BN14245) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: nam, 24 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam; liên quan đến BN13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14246) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN14247-BN14248) tại tỉnh Gia Lai: có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

- 1 CA BỆNH (BN14249) tại tỉnh Khánh Hòa: nam, 7 tuổi, địa chỉ tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 1 CA BỆNH (BN14250) tại tỉnh Long An: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; là F1 của BN13499, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

...

- 1 CA BỆNH (BN14251) tại tỉnh Hải Phòng: nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng; là F1 của BN14119. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

- 5 CA BỆNH (BN14252, BN14263-BN14266) tại tỉnh Bình Thuận: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

- 10 CA BỆNH (BN14253-BN14262) tại tỉnh Bình Dương: một ca là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 4 ca liên quan ổ dịch Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh, phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- 57 CA BỆNH (BN14267-BN14323) tại TPHCM: 19 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - quận 8, 14 ca liên quan đến cửa hàng quần áo Ngọc Hà - quận 1, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - quận Tân Phú - TPHCM, 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 6h ngày 25/6, Việt Nam có tổng cộng 12.585 ca ghi nhận trong nước và 1.738 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 11.015 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 388

+ Lần 2: 126

+ Lần 3: 137

- Số ca tử vong: 72 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.759 ca.

Trong ngày 24/6 có thêm 215.100 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 24/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.920.248 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 là 143.121 người.

