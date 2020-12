Rút dao đâm chết bạn vì... chiếc điện thoại

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt nghi can Dương Tiến Quang (áo trắng).

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nghi can Dương Tiến Quang (18 tuổi, ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án được xác định anh Trần Hữu Tú (24 tuổi, ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, nạn nhân Tú có mượn của Quang 1 chiếc điện thoại di động rồi mang đi cầm cố để lấy tiền. Đến trưa ngày 25/4/2020, Quang điều khiển xe máy đi tìm Tú để chở đi chuộc điện thoại trả lại cho Quang.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì chủ tiệm điện thoại đi vắng. Sau đó, cả hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Vì bực tức, Quang rút dao từ trong túi đâm anh Tú nhiều nhát vào người. Nạn nhân nhanh nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Tú đã tử vong.

Tại bản kết luận pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tú là do các vết thương bị Quang đâm. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Krông Năng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã củng cố hồ sơ và thực hiện lệnh bắt giam nghi can Quang để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yến



Nguồn tin: Báo Giao Thông