Rủ nhau đánh bạc trong đêm, 4 đối tượng bị bắt

Ngày 15/9, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố đều trú tại xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn) gồm: Phan Xuân Giáp (48 tuổi), Nguyễn Văn Nam (37 tuổi), Nguyễn Anh Hùng (36 tuổi), Đào Hữu An (35 tuổi).

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 9/9, sau khi nhận tin báo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn phối hợp cùng công an các xã Sơn Bình, Sơn Long có mặt tại thôn 4 (xã Sơn Bình) phát hiện và bắt quả tang các đối tượng Giáp, Hùng, An đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh liêng.

Các đối tượng Phan Xuân Giáp, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Hùng, Đào Hữu An.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7.320.000 đồng, một bộ bài tú lơ khơ, 4 điện thoại di động các loại, 3 chiếc xe máy cùng một số tang vật liên quan.

...

Ngoài ra, cơ quan công an phát hiện và thu giữ trên người Giáp số tiền 500.000 đồng được sử dụng để đánh bạc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ, trong đêm xảy ra sự việc còn có đối tượng Nguyễn Văn Nam cùng tham gia đánh bạc.

Tổng số tiền của 4 đối tượng tham gia đánh bạc là 10.720.000 đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết