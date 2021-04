Quân đội Myanmar bắt thủ lĩnh biểu tình

Lãnh đạo biểu tình Myanmar Daw Myo Aye (Ảnh: Guardian).

Theo Guardian, Daw Myo Aye bị lực lượng quân đội kéo ra khỏi văn phòng của bà hôm 15/4, sau đó được đưa tới một đồn cảnh sát - nơi bà bị buộc tội và giam giữ. Daw Myo Aye được cho là sẽ bị chuyển đến một nhà tù ở thành phố Yangon.

Daw Myo Aye là người đứng đầu Công đoàn Đoàn kết Myanmar (STUM) - một trong những công đoàn độc lập lớn nhất tại Myanmar. Bà cũng là nhân vật trung tâm của phong trào đấu tranh vì quyền của người lao động.

Daw Myo Aye là một trong những lãnh đạo nổi bật nhất của phong trào bất tuân dân sự, tổ chức hàng loạt cuộc đình công và biểu tình trên quy mô toàn quốc kể từ khi chính quyền dân sự của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi bị lật đổ và quân đội Myanmar lên nắm quyền điều hành đất nước hồi tháng 2.

"Chúng tôi đã mất đi trụ cột. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động với những thành viên còn lại. Chúng tôi hoạt động dựa theo luật pháp và chúng tôi hỗ trợ cho người lao động phù hợp với luật lao động. Tổ chức của chúng tôi sẽ không sụp đổ, dù bà ấy không còn ở đây", một thành viên của STUM cho biết.

Chue Thwel, con gái của Daw Myo Aye, cho biết: "Kể từ khi bắt đầu cuộc đảo chính vào ngày 1/2, tôi đã nghĩ đến việc họ sẽ đến tìm mẹ tôi... Tôi cảm thấy rằng họ bắt mẹ tôi để làm gương răn đe".

"Cùng với việc nhiều lãnh đạo lao động đang phải lẩn trốn hoặc lưu vong, việc lực lượng quân đội bắt Daw Myo Aye đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với vai trò quan trọng của phong trào lao động Myanmar trong cuộc đấu tranh để khôi phục nền dân chủ", người phát ngôn của Worker Rights Consortium, một tổ chức giám sát quyền lao động, cho biết.

Trước Daw Myo Aye, quân đội Myanmar đã bắt giữ Wai Moe Naing - một trong những thủ lĩnh chủ chốt của phong trào biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Bạn bè và đồng nghiệp của Wai Moe Naing cho biết, anh bị bắt khi lực lượng an ninh được cho là dùng ô tô lao vào xe máy của Wai.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối binh biến ở Myanmar chưa có dấu hiệu lắng xuống sau hai tháng rưỡi.

Theo Tổ chức Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 737 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị bắt giữ kể từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Myanmar hôm 19/4 khẳng định chỉ có 258 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và những con số tử vong khác đã bị thổi phồng.

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, trong số 258 dân thường thiệt mạng có 240 người chết khi lực lượng an ninh nổ súng trong cuộc đối phó người biểu tình, 7 người chết trong lúc các rào chắn được dỡ bỏ và hầu hết những trường hợp khác chết do tai nạn hoặc lý do tự nhiên. Ngoài ra, 3 người biểu tình thiệt mạng khi họ nổ súng vào nhau, trong khi 7 binh sĩ và 15 cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Truyền thông cũng đưa tin, người biểu tình đã làm hư hỏng 63 đồn cảnh sát, hơn 100 văn phòng, 16 cây cầu và 13 chi nhánh ngân hàng.

