Phóng viên bị làm khó tại phiên tòa công khai vụ nhà báo bị đánh ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ nhà báo Nguyễn Nhật Hào bị hành hung, như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 22h30’ tối ngày 1/7, anh Nguyễn Nhật Hào - Phóng viên Tạp chí Kinh tế và Đồ uống cùng một người khác đi ô tô tới thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ để xác minh tin báo về tình trạng khai thác đất trái phép. Tuy nhiên, do không thấy máy múc hoạt động nên anh quay xe ra về. Khi vừa quay xe được 15m thì gặp Nguyễn Văn An (SN 1985, trú ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Sau khi đe dọa, An gọi thêm người đến rồi cầm cuốc bổ liên tục vào đầu, mặt anh Hào. Đứng cạnh đó, Đào Nhật Vũ (SN 1993, trú cùng xã với An) cũng xông vào dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh Hào. 2 đối tượng này sao đó bị Công an huyện Đức Thọ khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.