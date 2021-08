Phóng sự sốc về ổ mại dâm online "núp bóng" sau các app livestream: Các cô gái Việt khoe thân, chat sex và sẵn sàng "mây mưa" trực tiếp

Những ngày vừa qua, Việt Nam đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Nhằm tránh sự lây lan của mầm bệnh, nhiều địa phương đã áp dụng triệt để những biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường khi không có việc thật sự cần thiết.

Việc các quán karaoke, tiệm massage - tẩm quất cũng phải đóng cửa hàng loạt khiến nhiều nữ nhân viên phục vụ thất nghiệp. Để xoay xở trong mùa dịch, hàng loạt cô gái làm dịch vụ mại dâm từ hình thức bảo kê, dắt mối... đã chuyển sang hình thức "mại dâm online" qua các trang "web đen" đặt máy chủ ở nước ngoài hoặc những ứng dụng livestream...

Chỉ với vài thao tác đơn giản khi gõ từ khoá tìm kiếm, chúng ta có thể dễ dàng tìm được hàng chục đường link đăng thông tin về gái bán dâm với những hình ảnh gợi cảm, mát mẻ. Thế nhưng, sau khi bị lực lượng chức năng truy quét, triệt phá thì các hoạt động mại dâm lại ngày một biến tướng hơn, để né tránh pháp luật.

Ổ mại dâm online trên nền tảng livestream xuất hiện giữa mùa dịch

Hàng trăm cô gái khoe thân khêu gợi, chat sex dưới danh nghĩa livestream

Thời gian gần đây, nhiều người dùng dần biết đến một số ứng dụng livestream nơi các cô gái trẻ có thể thỏa sức kiếm tiền thông qua việc phô bày chính cơ thể mình. Không cần phải "đi khách", mà chỉ bằng việc khoe thân mát mẻ với hàng loạt hình ảnh "loã lồ", ngôn từ gợi cảm là các cô gái có thể kiếm tiền từ người dùng.

Bên cạnh đó, không chỉ chứng kiến các hình ảnh khoe thân trắng trợn mà ứng dụng này còn là nơi người dùng có thể tham gia hàng loạt game bài tài xỉu, xóc đĩa, cá cược phi pháp.

Những hình ảnh quảng cáo về App Showlive để thu hút người dùng

Không có trên các nền tảng quen thuộc như CH Play hay App Store. App Showlive, Sexxylive đang được giới "ma cô" trên mạng cài cắm trong một nền tảng tải game của Trung Quốc. Bằng nhiều cách quảng cáo, app đồi trụy này đang được nhiều người dùng chia sẻ và cài đặt kín với chi phí 5.000 đồng trừ qua tài khoản số điện thoại.

Lầm tưởng với chi phí nhỏ chỉ 5.000 đồng, nhiều người dùng lạc vào trận đồ móc tiền của giới "ma cô" Internet. Có thể nhận thấy định dạng quen thuộc của các app này là dùng các cô gái khiêu dâm để câu khách vào các trò đánh bạc đỏ đen.

Có tên là app livestream, tuy nhiên người dùng không thể tự live hay đưa nội dung lên trên app. Tất cả các ID livestream tại đây đều do người điều hành app đen này cung cấp.

Qua đó, không ít các cô gái trẻ ham tiền đã bị dụ dỗ khoe thân, chat sex dưới danh nghĩa livestream để phục vụ các mục đích kinh doanh bẩn.

Trên một số hội nhóm mạng xã hội, các tài khoản liên tục đăng bài tuyển dụng idol tham gia livestream trên ứng dụng với mức lương hấp dẫn kèm theo quà tặng. Theo đó, nếu như các cô gái livestream lộ mặt sẽ được trả 270k/h, nếu che mặt mức phí chỉ còn 170k/h. Thậm chí, một số tài khoản còn công khai đăng tuyển 1 nam 1 nữ tham gia App không chỉ quay những hình ảnh gợi cảm mà có thể quay cảnh táo bạo, quan hệ tình dục trực tiếp nếu sẵn sàng.

Câu người dùng nạp thẻ tham gia bằng lời mời gọi gợi cảm, ăn mặc thiếu vải, nude toàn bộ cơ thể

Với nhiều hình thức thanh toán qua thẻ visa, Momo,... người dùng sẽ chuyển tiền thật sang đồng tiền ảo với tỉ giá 1.000 đồng bằng 1 xu vàng trong tài khoản và có thể quy đổi và rút ra tiền mặt với 70% giá trị.

Với những xu vàng người dùng sử dụng chơi cờ bạc và tặng tiền cho các cô gái khiêu dâm bằng cách nâng level các tài khoản. Với 50.000 đồng người dùng sẽ được nâng cấp lên tài khoản cấp 1 và có thể bình luận dưới các livestream. Và 100.000 đồng thì sẽ được nâng lên cấp 2 để có thể tương tác chat voice, tặng quà hay chơi game cùng các cô gái.

Như vậy, người dùng phải mua xu với giá vài chục ngàn đến hàng triệu đồng để nạp vào app thông qua các hình thức nạp card, ví điện tử hoặc thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế để tham gia vào phòng chat và tương tác với các cô gái.

Hình ảnh hàng trăm cô gái trẻ phát trực tiếp cảnh khỏa thân, trò chuyện khiêu dâm, tương tác liên tục với người theo dõi

Dạo một vòng trên app livestream có thể thấy hình ảnh hàng loạt các cô gái ăn mặc hở hang, thiếu vải, thậm chí là nude 100%, không ngại ngần quay vào các bộ phận nhạy cảm, trò chuyện khiêu dâm để thu hút người dùng. Kèm theo đó là hàng loạt lời mời gọi, "Em là con cáo nhỏ của anh", "Tâm hồn to và tròn... đợi mãi chả thấy các anh đâu. Các anh độ cho em nha",... Hay để phô bày hết các bộ phần gợi cảm, các cô gái không ngừng "vòi tiền" người dùng hoặc dụ dỗ tặng vật phẩm thông qua hình thức thanh toán online, "nạp đi, nạp thêm 50.000 đồng nữa".

Trên những nền tảng livestream này, các cô gái kiếm thêm tiền từ người xem một cách trực tiếp bằng cách thực hiện các yêu cầu của họ qua phương thức donate tặng tiền.

Qua tìm hiểu trong các livestream, số tiền donate quy đổi ra tiền Việt trong khoảng thời gian 3 tiếng lên tới hàng triệu đồng.

Mọi thứ trên các app livestream này không khác gì một chợ mại dâm online, không biết các cô gái này có lường trước hậu quả hay không. Nhưng những hình ảnh này hoàn toàn có thể xuất hiện trên những web đen khi bất cứ ai cũng có thể quay lại màn hình những livestream này.

Đã làm đến nước này, tất nhiên không gì là họ không thể đáp ứng người xem. Nhưng cũng không gì có thể đảm bảo cho việc những video quay lại màn hình này không xuất hiện trên các trang web chợ đen.

Theo quan sát của chúng tôi, vào giờ cao điểm app có tới hơn 100 tài khoản livestream và rất đông trong số đó có ID định vị tại Việt Nam và nói tiếng Việt.

"Gà nhà" ăn mặc khêu gợi kích kèo để các "con bạc khát nước" tham gia cá cược chơi bạc

Ngoài khiêu dâm, không khó để nhận ra nhiệm vụ thứ 2 của những cô gái này là cờ bạc bằng cách hướng dẫn, tư vấn, dắt người xem vào chơi bạc trực tuyến với các trò như xóc đĩa, bầu cua, tài xỉu, cá độ bóng đá.

Người chơi cần phải đăng ký tài khoản trên hệ thống và nạp tiền để đổi điểm. Để thu hút các con bạc, hệ thống sẽ có những livestream do "gà nhà" dẫn dắt, các cô gái ăn mặc khêu gợi sẽ nói chuyện, tâm sự, thu hút người xem, đồng thời kích kèo cho càng nhiều người tham gia cá cược thì càng tốt. Hình thức này đã không còn mới tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên ngày càng trở nên tinh vi, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó là các ứng dụng cờ bạc xóc đĩa, bầu cua, tài xỉu, cá độ bóng đá với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Và hầu như các app lậu đang trôi nổi trên thế giới, người dùng đang mất rất nhiều tiền trong cơn sex ảo và cờ bạc khát nước.

Đã có không biết bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt vì cờ bạc, bao gia đình ly tán khi có người đam mê đỏ đen (những nhà có bố hoặc mẹ nghiện cờ bạc thì gia đình đều không êm ấm, con cái hư hỏng vì bố mẹ không còn thời gian quan tâm, nuôi dạy). Cờ bạc kéo theo nạn ma túy, mại dâm, cướp giật, trộm cắp tài sản, thậm chí là án mạng khi con bạc rơi vào thế đường cùng.

Bên cạnh đó, tin vào lời dụ dỗ, lừa phỉnh của các ma cô mà nhiều cô gái dấn thân vào con đường mại dâm online để nhận những đồng tiền bẩn với giá rẻ mạt mà không lường trước được việc hình ảnh khêu gợi, mát mẻ của mình rất có thể thành công cụ để các đối tượng tiếp tục lan truyền, kiếm tiền trên các nền tảng web đen.

Cờ bạc, mại dâm là những tệ nạn xã hội đáng bị lên án. Cờ bạc ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của chính mỗi gia đình, nếp sống văn minh của xã hội. Yếu tố lợi ích vật chất đã thúc đẩy các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy thời gian gần đây các cơ quan chức năng liên tục phát hiện, xử lý những đường dây đánh bạc lớn nhỏ dưới mọi hình thức.

Tác giả: PV - Clip: Kingpro

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc