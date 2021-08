Phóng sự: Hà Nội nở rộ hình thức "massage sung sướng" tại nhà giữa dịch Covid-19, khách tranh thủ vợ đi vắng để gọi phục vụ từ A đến Z

Hàng loạt group "Massage tại nhà" mọc lên giữa mùa dịch

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, các nhà hàng, quán massage, karaoke đều phải đóng cửa để phòng dịch. Tuy vậy, các "cô gái dịch vụ", tiếp viên karaoke vẫn tìm cách luồn lách và thay đổi phương thức để tiếp cận "khách làng chơi".

Thậm nhập đường dây massage tại nhà trong mùa dịch: Phục vụ từ A-Z, "khách làng chơi" tranh thủ vợ đi vắng để gọi dịch vụ

Theo đó, do giãn cách xã hội nên việc đi lại của người dân bị hạn chế, tình trạng mại dâm nơi công cộng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, các đối tượng "má mì" cũng chuyển đổi phương thức hoạt động bằng các hình thức trung gian thông qua mạng xã hội với hàng loạt dịch vụ mới như massage tại nhà nhưng thực chất là mại dâm trá hình.

Chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm trên Facebook, chúng ta có thể thấy rất nhiều hội nhóm "Massage thư giãn tại nhà" với hàng chục nghìn thành viên, thậm chí có nhóm lên tới 50.000 thành viên.

Hàng loạt group có đông thành viên với những lời mời chào dịch vụ massage tại nhà trong đợt dịch Covid-19

Mang thai 7 tháng vẫn nhận khách để "lấy tiền sinh mổ"

Dạo một vòng trong các hội nhóm có thể thấy nhiều tài khoản đăng bài quảng cáo dịch vụ massage tận nhà với nhiều dịch vụ hấp dẫn từ A-Z, phục vụ 24/24 theo yêu cầu...

Trong số các cô gái này, không ít người là "tay vịn" ở quán bar, karaoke hay nhân viên quán massage bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh cần tìm khách để kiếm tiền... Thậm chí, có cả cô gái đang mang thai ở tháng thứ 7 cũng đăng bài nhận khách với lý do "làm cố lấy tiền sinh mổ".

Giá dịch vụ với hình ảnh các nữ nhân viên massage cũng được gửi đến qua tin nhắn mỗi khi khách hàng có yêu cầu

Trong vai một khách nam muốn thử trải nghiệm dịch vụ tại nhà, chúng tôi đã liên hệ với một tài khoản trong group, cô gái này liền mời chào dịch vụ massage tận nhà từ tắm chung, massage body, trườn nuru. Theo cô gái này, khách hàng chỉ cần đọc địa chỉ, 5 phút sau người này gửi ảnh chân dung của hàng chục cô gái để tha hồ lựa chọn với cam kết "hàng chuẩn như hình". Giá cho 80 phút massage từ A-Z được cô gái này cho biết là khoảng 1 triệu - 2 triệu đồng.

PV vào vai "khách làng chơi" thâm nhập vào đường dây mại dâm trá hình tại nhà

Chỉ với vài câu hỏi, chúng tôi đã được giới thiệu một danh sách các cô gái làm dịch vụ để chọn. Sau khi xem ảnh và thỏa thuận mức giá 2 triệu đồng/lượt, người môi giới đã xin địa chỉ chính xác và hẹn sau 20- 30 phút nữa sẽ có nhân viên đến tận nơi phục vụ.

Tuy nhiên, có lẽ để đề phòng bị lực lượng chức năng bắt quả tang, xử lý, một cô gái giới thiệu là người chúng tôi gọi nhưng không giống trong ảnh đã có mặt. Sau một hồi hỏi han, dò xét về "khách hàng" thì người này mới an tâm đi về và gọi điện thoại cho cô gái đã chọn trước đó lên phòng.

"Nhiều người nhân lúc vợ về quê thì gọi em đến làm, quan hệ luôn tại nhà"

Khi vào phòng phục vụ, cô gái làm dịch vụ massage thoải mái giới thiệu SN 2000 và quê ở Hưng Yên. Theo chia sẻ của cô gái này, trước đây làm nhân viên massage trá hình ở các quán, nhưng do dịch bệnh ít khách nên chuyển hướng sang làm dịch vụ massage tận nhà.

Cô gái này cũng cho biết, dù số lượng khách không đông như làm ở quán tuy nhiên, nguồn thu nhập cũng không giảm quá nhiều. "Làm ở quán tuy đông khách nhưng tiền ít hơn khoảng 300k -500k/khách mà lại phải chia với chủ, đến tận nhà khách như thế này thì 1 khách đã được 2 triệu chia cho người giới thiệu 10-20%... Chất lượng bù số lượng chứ", cô gái chia sẻ.

Cô gái này cũng tiết lộ nhiều câu chuyện về những "khách làng chơi" mình từng phục vụ, "Nhiều người có vợ rồi nhưng nhân lúc vợ đi đâu đó hoặc về quê thì gọi em đến làm, quan hệ luôn tại nhà. Chứ có vợ ở nhà thì em cũng không dám làm. Có trường hợp gọi em đến khách sạn xong vợ ngồi cạnh luôn xong xem em làm...".

Khi PV hỏi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như vậy, việc phục vụ khách có nguy hiểm không thì cô gái thoải mái cho biết, "Dịch bệnh cũng sợ nhưng phải liều, phải liều một lần chứ".

Thế nhưng, theo chia sẻ của nữ nhân viên này, việc đến tận nơi để làm dịch vụ massage, mại dâm trá hình này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Do vậy, trong túi đồ mang theo luôn chuẩn bị sẵn... dùi cui điện để phòng thân.

Trong những ngày dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, để qua mắt các lực lượng chức năng thì các hoạt động mại dâm trá hình liên tục biến tướng với nhiều thủ đoạn phức tạp. Do đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý triệt để hoạt động mại dâm này.

