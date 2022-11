Phát hiện thi thể nghi là hung thủ chém cả gia đình vợ

Chiều 15/11, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, người dân phát hiện một thi thể đã bị phân hủy.

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang phong tỏa hiện trường, điều tra tìm tung tích nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân này.

Khu vực rừng già nơi phát hiện thi thể nghi là nghi phạm Bùi Văn Phiên (Ảnh: ĐQ).



Anh Bùi Văn Hiến, xóm Trọng Phú, xã Phong Phú cho biết, khoảng 11h cùng ngày, có 2 mẹ con người dân địa phương đi lấy củi trong rừng, hoảng hốt phát hiện một thi thể tại khu vực đồi Hộc Nội.

Ngay sau đó, anh Hiến cùng Công an xã Phong Phú đến hiện trường nơi có thi thể, đồng thời báo cáo Công an huyện Tân Lạc. Anh Hiến cho biết, thi thể chỉ còn bộ xương, bộ quần áo rất giống đối tượng Bùi Văn Phiên mà công an đang truy nã.

...

Trước đó, như Dân trí đưa tin, chiều 25/8, do mâu thuẫn với gia đình, Bùi Văn Phiên (trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) đã cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai. Anh ta cũng đuổi chém vợ nhưng bất thành.

Đối tượng Bùi Văn Phiên sau khi gây trọng án đã bỏ trốn vào rừng sâu (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình).



Bị chém với vết thương quá nặng, mẹ vợ Phiên đã tử vong ngoại viện. Bố vợ, chị vợ cùng người con trai bị thương phải đi cấp cứu. Gây án xong, nghi phạm đã bỏ trốn lên khu vực đồi núi gần đó.

Cơ quan công an đã huy động hàng trăm người truy bắt nhưng không thấy tung tích kẻ gây án. Sau nhiều ngày truy bắt Bùi Văn Phiên không có kết quả, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng này về tội Giết người.

Tác giả: Thái Bá - Đàm Quang

Nguồn tin: Báo Dân Trí