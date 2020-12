Phát hiện 'lò' làm giả trà xanh Tân Cương Thái Nguyên ở Hà Tĩnh

Ngày 30/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở làm giả nhãn hiệu trà xanh Tân Cương Thái Nguyên, tang vật thu giữ là gần 6 tạ trà xanh không rõ nguồn gốc.

Số lượng lớn trà xanh không rõ nguồn gốc đã được đóng gói thành trà xanh Tân Cương Thái Nguyên

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 29/12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh chỉ trì phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương phát hiện một cơ sở làm giả trà xanh mang nhãn hiệu Trà xanh Tân Cương Thái Nguyên.

Danh tính chủ cơ sở được xác định là Dương Duy Hồng (SN 1971), trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

...

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 1 máy dập dùng để làm giả nhãn hiệu trà Thái Nguyên. Hơn 9.000 bao bì mang nhãn hiệu Trà xanh Tân Cương - Thái Nguyên, gồm các loại: 500g, 200g, 100g và gần 600kg trà xanh đã được đóng gói mang nhãn hiệu Trà xanh Tân Cương Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật vi phạm

Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận đã mua số trà xanh từ các hộ dân ở phía Bắc sau đó mang về đóng thành từng gói nhỏ mang nhãn hiệu Chè xanh Tân Cương Thái Nguyên rồi đưa đi tiêu thụ tại địa bàn Hà Tĩnh để kiếm lời.

Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật vi phạm, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thạch Hà xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn