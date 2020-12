Phát hiện 12 nam, nữ sử dụng ma túy tại quán hát Karaoke làng

Các đối tượng bị bắt giữ vì sử dụng trái phép ma tuý



Theo đó, vào khoảng 2h30 ngày 27/12, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nam Sách phối hợp với đội Cảnh sát Ma túy Công an xã Hợp Tiến đã kiểm tra quán hát Karaoke tên Đại Dương có địa chỉ tại thôn La Đôi, xã Hợp Tiến do ông Đồng Xuân Hồng (ở cùng địa chỉ) làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 201, 202 có 21 trường hợp khách đến hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ vì hành vi sử dụng trái phép ma tuý.

...

Tại hiện trường, công an đã thu giữ được 01 đĩa sứ màu trắng, một số túi nilon loại nhỏ và nhiều dụng cụ khác nghi để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định, có 12/21 trường hợp dương tính với ma túy.

Các đối tượng trên gồm 4 nam là: Dương Cao Cường (SN 1977, trú tại xã Hợp Tiến); Lê Đình Đạt (SN 1995, trú tại xã An Bình, cùng huyện Nam Sách); Phạm Văn Hưng (SN 1983, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương); Nguyễn Đức Quyền (SN 1982, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương). 8 đối tượng còn lại là nữ, chủ yếu là phục vụ khách có tuổi đời từ 19 đến 26 tuổi, trú ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắc, Phú Thọ và huyện Bình Giang (Hải Dương).

12 đối tượng dương tính với ma túy được đưa về trụ sở Công an huyện Nam Sách để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Tú

Nguồn tin: baophapluat.vn