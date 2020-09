Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 11/9, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành mới với 25 thành viên.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 người; 7 người làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

... Ông Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Vinh 48 tuổi, quê Nghệ An, học hàm phó giáo sư, là tiến sĩ hóa học, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nghệ An. Ông từng là Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 12/2019.



Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress