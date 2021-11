Nửa đêm phát hiện người đàn ông nằm chết bên quốc lộ

Sáng 7/11, Ban công an xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An xác nhận thông tin về người đàn ông xấu số nói trên.

Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên sinh năm 1996, trú xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An). Nạn nhân được phát hiện chết trên vỉa hè quốc lộ 1A đoạn địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Hiện trường nạn nhân nằm chết cạnh quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Ban công an xã Diễn An đã có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu. Ngày 6/11, Công an huyện Diễn Châu phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

"Hiện vẫn chưa xác định được người đàn ông này tử vong do có phải bị tai nạn hay không, công an đang điều tra làm rõ", lãnh đạo UBND xã Diễn An nói.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đang đứng trên vỉa hè quốc lộ 1A để bắt xe về nhà thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí