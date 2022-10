Nữ sinh viên bị bạn trai đâm trọng thương tại phòng trọ

Ngày 18-10, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Xuân Bình (SN 2003, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "Giết người".

Khu phòng trọ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: M.H.



Theo cảnh sát, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Thị H. (SN 2003, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên), ngày 12-10, Lương Xuân Bình từ Bắc Giang lên gặp chị H. tại phòng trọ của bạn gái ở phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.

Tại đây, sau khi nói chuyện khoảng 20 phút, Bình đã chốt cửa phòng và dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân bị thương nặng.

...

Ngay sau đó, Bình dùng 1 con dao khác tự cứa vào cổ mình song chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khống chế Bình, đồng thời đưa chị H. đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, chị H. đang được điều trị tại Bệnh việc Trung ương Thái Nguyên.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động