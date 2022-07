Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại vì mối tình ngang trái

Ngày 20/7, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết đang nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử vụ án Giết người, liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai sát hại tử vong vào tháng 12/2021.

Theo cáo trạng, năm 2019 nữ sinh Học viện Ngân hàng là H. (SN 2002, Hoài Đức, Hà Nội) có quen biết và phát sinh tình cảm với bị cáo Hoàng Tuấn An (SN 2002, Hoài Đức, Hà Nội). Đến năm 2021, gia đình chị H. đã ngăn cấm không cho H. và An tiếp tục yêu nhau. Thời gian này, giữa An và H. nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã nên An đã lên kế hoạch sát hại bạn gái.

Hiện trường vụ việc



Chiều 22/12/2021, An đi đến chợ Sấu, xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) để mua hung khí là 1 con dao. Sau đó, đối tượng cất hung khí vào túi quần rồi điều khiển xe máy đến nơi chị H. làm thêm tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, An thấy chị H. đang làm việc.

Biết H. khi tan làm sẽ đi về qua đường thôn Cao Trung (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) nên An điều khiển xe chờ sẵn ở khu vực gần hồ nước thôn Cao Trung.

Đến tối cùng ngày, An thấy chị H. đang đi xe máy đến khu vực An chờ sẵn. Đối tượng xông ra chặn xe chị H. rồi nói “Tao muốn nói chuyện”.

Khi chị H. xuống xe, An liền rút dao ra đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, An cầm dao đâm vào cổ tự tử nhưng không chết, được người dân đưa đi cấp cứu. Cáo trạng xác định, chị H. tử vong do bị mất máu cấp, còn Hoàng Tuấn An sau đó đã bị bắt giữ về hành vi Giết người./.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV