Nữ nhân viên massage xinh đẹp đâm khách tử vong tối Noel vì bị lật kèo tiền "bo"

Liên quan đến vụ án giết người, xảy ra chiều tối 24/12, tại cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 25/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đang làm thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (SN 2003, ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh.

Nữ tiếp viên massage đâm chết khách vì lật kèo tiền "bo".

Trước đó, khoảng 18h ngày 24/12, Phương Anh được sắp xếp đến phòng 203 massage cho Lâm Thanh H. (SN 1988, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu). H. lúc này đang trong tình trạng người có mùi rượu bia. Phương Anh thỏa thuận massage “thư giãn” cho H. với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên sau đó, H. chỉ trả 250.000 đồng.

Sau khi nhận tiền “bo”, Phương Anh xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng (dài khoảng 20cm) với ý định cắt đồ vật. Thời điểm đó, H. từ trên lầu đi xuống, bất ngờ rút dây nịt đánh Phương Anh.

Phương Anh lấy tay đỡ, tay còn lại cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H. khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin