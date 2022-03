Nữ giáo viên về hưu "dở trò" bán đất, chiếm hơn 2 tỷ đồng

Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chiều 5/3 xác nhận vừa bắt Nguyễn Thị Mai (SN 1962, trú xã Hưng Yên Nam) về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nữ đối tượng này cũng đã được thông qua.

Theo tài liệu từ CQĐT Công an huyện Hưng Nguyên, từ thông tin trình báo của người dân tại nhiều huyện tố cáo nữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt của họ số tiền lớn, đơn vị này tức tốc tung trinh sát vào cuộc điều tra, đưa vụ việc ra ánh sáng.

Theo đó, Nguyễn Thị Mai tham gia chơi phường hụi số lượng lớn từ đầu năm 2020. Lợi dụng lòng tin, tháng 7/2020, "nữ quái" mượn người cùng tham gia chơi phường là chị P.T.M. (trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên) 230 triệu đồng.

Đầu tư nhiều lĩnh vực rồi "bể nợ", tháng 10/2020, để có tiền trang trải nợ nần, Mai "tung chiêu" tiếp theo bằng cách làm thủ tục mua bán đất kiêm đặt cọc diện tích đất vườn của bản thân rộng hơn 4.000 m2 cho 2 người dân trú tại TP.Vinh, lấy số tiền cọc 300 triệu đồng.

Cô giáo về hưu khiến nhiều người dân ăn "trái đắng"

...

Vài tháng sau, đối tượng quyết định hốt "mẻ lớn", tiếp tục bán diện tích đất vườn nói trên cho một người dân với giá 800 triệu đồng; bán căn nhà thuộc quyền sở hữu của bản thân cho một người khác với giá 1,3 tỷ đồng.

Tiền kiếm được từ việc bán đất, nhà, đối tượng tiếp tục đầu tư, chi tiêu cá nhân rồi lại "bể nợ". Khốn khổ các nạn nhân đã cho Nguyễn Thị Mai vay nợ, đặt cọc mua đất ngày ngày "mỏi mắt ngóng trông".

Tháng 5/2021, khi nhận thấy tổng tiền nợ đã vượt lên con số hơn 2 tỷ đồng, biết chắc không thể cứu vãn, Nguyễn Thị Mai trong đêm vắng âm thầm bỏ trốn.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn