Nữ giám đốc dọa tung clip "nóng" tống tiền hiệu trưởng

Ngày 25-1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1985, trú tại số 73, Lê Ngọc Hân, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, là Giám đốc Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí, có trụ sở tại 19 phố Lê Hoàn, TP Hải Dương) do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Lan khi chưa bị khởi tố khi dọa tung clip "nóng" để tống tiền

Trước đó, Lan đã đe dọa yêu cầu chị Đ.T.K.T. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.M., TP Hải Dương) phải đưa 180 triệu đồng cho đối tượng này, nếu không clip "nóng" của nữ hiệu trưởng này sẽ bị đưa lên mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 1-2021, Nguyễn Thị Lan đã nói với chị Đ.T.K.T., Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.M., TP Hải Dương là mình có nhiều hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm của chị T.. Đồng thời, Lan yêu cầu nữ hiệu trưởng phải đưa 180 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ đưa các hình ảnh, clip "nóng" này lên mạng xã hội, báo chí và cung cấp cho các lãnh đạo thành phố.

Đến ngày 23-1, khi Lan đang nhận tiền của chị T. tại Trường Tiểu học T.M. thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động