Nữ ca sĩ nổi tiếng bị cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa hơn 13 tỷ đồng

Theo VKSND tỉnh Vĩnh Long, bị can Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, cựu trụ trì chùa Phước Quang) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung đã lừa đảo tổng cộng của 4 người với số tiền gần 68 tỷ đồng.

Năm 2015, do cần tiền tiêu xài và thanh toán các khoản nợ cá nhân, Phạm Văn Cung đã lợi dụng vào uy tín của nhà chùa và Trung tâm Suối nguồn tình thương, lợi dụng danh nghĩa sư trụ trì chùa Phước Quang… để tạo uy tín cho bản thân, cấu kết với Lê Nguyên Khoa dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người.

Ngoài ra, Cung và Khoa còn lôi kéo bị can Nguyễn Tuấn Sĩ (ngụ Vĩnh Long) giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng trong việc cầm và chuộc ô tô để chiếm đoạt tiền của một người phụ nữ. Hiện tại, bị can Khoa đang bị công an tiến hành truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý.

Trong các bị hại của Cung, có một nữ ca sĩ nổi tiếng tên H. Cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2015, Phạm Văn Cung tổ chức chương trình văn nghệ tại chùa Phước Quang (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để vận động các phật tử, mạnh thường quân đóng góp tiền ủng hộ Trung tâm Suối nguồn.

Khi đó, Phạm Văn Cung mời nữ ca sĩ H. đến tham gia chương trình văn nghệ. Từ đây, Cung và ca sĩ H. thường xuyên liên lạc với nhau.

Năm 2020, Phạm Văn Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà H. nên trực tiếp đến nhà của nữ ca sĩ này. Tại đây, Cung nói mình biết ca sĩ H. có người bạn đang ở Anh muốn về Việt Nam định cư hợp pháp.

Cung cũng nói biết H. đang cần người giúp làm thủ tục. Lúc này, Phạm Văn Cung "nổ" mình là "mật vụ", "tình báo", thường được cử đi nước ngoài… Phạm Văn Cung còn nói mình có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Gã còn ghép ảnh mình với lãnh đạo cấp cao để gửi cho ca sĩ H.

Phạm Văn Cung còn tặng quà cho nữ ca sĩ H. Gã còn làm giả giấy tờ để gửi cho ca sĩ H. nhằm tạo lòng tin.

Theo cáo trạng, thực tế mọi thông tin, hình ảnh, giấy tờ Phạm Văn Cung gửi cho ca sĩ H. đều là giả mạo. Phạm Văn Cung không quen biết ai, cũng không có điều kiện, khả năng đưa người bạn ca sĩ H. về Việt Nam định cư như lời gã nói. Dù vậy, trong lúc trò chuyện, Cung nói mình có thể giúp được ca sĩ H.

Phạm Văn Cung yêu cầu nữ ca sĩ H. đưa chi phí là 1 triệu USD và phải chuyển trước 50%. Tin lời của Cung, ca sĩ H. đã chuyển cho Cung hơn 13 tỷ đồng.

Số tiền này, Cung chuyển qua tài khoản cho bị can Lê Nguyên Khoa (ngụ TP Cần Thơ) hơn 9 tỷ đồng. Sau đó, Khoa tiếp tục chuyển cho 68 người khác và dùng hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Phạm Văn Cung thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của ca sĩ H. là hơn 13 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, nữ ca sĩ H. yêu cầu Cung trả lại số tiền nói trên cho mình. Về trách nhiệm hình sự, ca sĩ này đề nghị xử lý Cung theo quy định pháp luật.

