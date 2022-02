Nhóm đối tượng nam nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý

Thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trên.

Theo công an, khoảng 11h 40 phút ngày 24/01, Tổ công tác của Công an huyện Bình Giang tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Tùng Hằng, địa chỉ tại thôn Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng 201, 202, 203 của nhà nghỉ có các đối tượng: Vũ Tiến Anh (SN 1998, HKTT: thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Đỗ Thị Ninh (SN 2001, HKTT: xóm 19, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), Lê Huy Duy (SN 1990, HKTT: thôn Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Lê Phương Thùy (SN 2005, HKTT: thôn Đồng Lại, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1996, HKTT: thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng 201, lực lượng Công an thu giữ 1 mảnh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo và các công cụ, phương tiện dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả các đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Tiến hành điều tra mở rộng, Công an huyện Bình Giang phát hiện thêm 2 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1992, HKTT: khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) và Vì Thị Tin (SN 2003, HKTT: bản Pa Sa, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Tiến Anh, Lê Huy Duy, Lê Phương Thùy về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Lê Huy Duy, Nguyễn Thanh Hùng, Vì Thị Tin về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn