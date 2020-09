Nhóm dân chơi làm điều 'mờ ám' trong quán karaoke

Ngày 28-9, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập hồ sơ để xử lý 6 trường hợp có hành vi chơi ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn.

Hiện trường tại Karaoke 10 VVip (đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 1, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Từ nguồn tin trinh sát, đêm 27-9, Công an phường Xuân An phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP Long Khánh ập vào kiểm tra hành chính cơ sở Karaoke 10 VVip (nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 1, phường Xuân An).

...

Tại phòng VIP 9 và VIP 6 của quán, công an phát hiện 10 khách (6 nam, 4 nữ) có biểu hiện phê ma túy trong tiếng nhạc lớn. Công an cũng thu giữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và ít bột màu trắng tại phòng VIP 9 ghi là chất ma túy, phòng VIP 6 đã sử dụng hết.

Kết quả test nhanh xác định 6/10 người tham gia có dương tính với chất ma túy đá tổng hợp. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế- ma túy, Công an TP Long Khánh tiếp tục làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN TUẤN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động