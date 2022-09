Nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu gây rối

Sáng 25-9, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết đã nhận báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Long An về việc một nhóm côn đồ xông vào Khoa Cấp cứu đánh người và đập phá tài sản, thiết bị y tế tại bệnh viện. “Công an TP Tân An đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra, làm rõ” - ông Phúc cho biết.

Trước đó, chiều 23-9, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận cứu chữa cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình trong trình trạng vết thương ở đầu và cẳng tay. 10 phút sau, bệnh nhân Bình được các y, bác sĩ may vết thương tại phòng tiểu phẫu ở Khoa Cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Long An - nơi bị nhóm côn đồ xông vào gây rối

Lúc này, nhóm đối tượng gồm 6 người đi trên 2 xe máy, bảo là chở bệnh nhân vô cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho chạy vào.

Khi đến Khoa Cấp cứu, 3 trong số 6 đối tượng cầm hung khí xông vào tìm Bình và người đưa bệnh nhân này vào bệnh viện. Người đi cùng đang chờ Bình khâu vết thương, thấy nhóm đối tượng liền chạy vào buồng lưu cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 đối tượng chạy vào tìm, thấy người này đang trốn nên đã dùng hung khí chém vào máy thở.

Thời gian nhóm 6 đối tượng vào Khoa Cấp cứu gây rối rồi rời đi khoảng 2 phút. Vụ việc gây náo loạn bệnh viện, làm cho nhân viên, y bác sĩ hoảng sợ, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh.

Trong lúc gây rối, nhóm đối tượng này bị bảo vệ bệnh viện truy đuổi; đồng thời báo Công an phường 3, Công an TP Tân An và Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Long An.

Bị bảo vệ đóng tất cả cổng và truy đuổi, nhóm côn đồ chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt rồi bỏ xe ở đó và trốn thoát.

Theo báo cáo ban đầu của Bệnh viên Đa khoa Long An, các đối tượng không gây thương tích cho nhân viên y tế nào. Tuy nhiên, 2 máy thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy nên bệnh viện đang xác định thiệt hại.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người Lao động