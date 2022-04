Nhiều phụ nữ cố tình đăng ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội để dụ dỗ khách mua dâm

Thông tin trên Dân Việt, chiều 14/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an phường Tân Mai, TP.Biên Hòa kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Anh Vân, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa).

Nhà nghỉ này do ông Nguyễn Xuân Tùng thuê lại để kinh doanh.

Công an tiến hành kiểm tra tại phòng số 3 của nhà nghỉ này và phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Cặp đôi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang mua bán dâm. Ảnh: Báo Đồng Nai



Qua đấu tranh, người phụ nữ trong phòng này khai tên là H.T.M (sinh năm 1991, quê Phú Thọ); còn khách mua dâm tên là B.V.T (sinh năm 1994, thường trú tại huyện Xuân Lộc).

M. khai đang bán dâm cho T. với giá 400.000 đồng thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

...

Thông tin trên báo Đồng Nai điện tử, Mở rộng kiểm tra các phòng còn lại của nhà nghỉ, cơ quan chức năng phát hiện có 4 phụ nữ đang lưu trú ở các phòng 105, 106, 108 (trong đó có 2 người ở chung một phòng thừa nhận có tham gia bán dâm cho khách có nhu cầu).

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã lập biên bản bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa điều tra, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, điều đáng nói là những người phụ nữ bán dâm ở đây đã đăng ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội để quảng cáo nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách có nhu cầu đến đây thỏa mãn dục vọng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng theo pháp luật.

