Nhiều cán bộ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển "tiếp tay" buôn lậu xăng dầu

Tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2021 tại Bộ Công an chiều 28/12, một vấn đề nêu ra với lãnh đạo Công an Đồng Nai là về kết quả điều tra Chuyên án 920G triệt phá đường dây tuồn hơn một triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.



Về vụ án này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 100 bị can. Trong đó, có 99 bị can bị khởi tố về các tội Buôn lậu; Sản xuất, buôn lậu hàng giả; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ và một bị can về tội nhận hội lộ.

Liên quan đến bị can Ngô Văn Thụy - cựu Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị khởi tố tội "Nhận hối lộ", ông Quang cho biết, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều cán bộ của lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển nhận đã hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này.

"Chúng tôi đã chuyển giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ cho Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 14 bị can về tội danh nhận hối lộ. Trong số các bị can này, có những người giữ vị trí trọng yếu của lực lượng Cảnh sát biển và lực lượng của Bộ đội Biên phòng của các tỉnh", ông Quang nói.

Trước đó, chiều 19/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 đối tượng có liên quan trong đường dây buôn lậu xăng giả.

Cũng trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Phan Thanh Hữu (sinh năm 1957, ngụ tại TPHCM) và Nguyễn Hữu Tứ (tên gọi khác là Sơn, sinh năm 1966, ngụ tại Vĩnh Long).

Riêng đối tượng Lê Thanh Trung (sinh năm 1983, ngụ tại TP Cần Thơ) bước đầu được xác định có vai trò mua bán hóa đơn để tiêu thụ xăng trong đường dây buôn lậu xăng giả. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Trung.

Lực lượng chức năng lấy mẫu tại các cây xăng có liên quan trong đường dây mua bán xăng giả.



Các đối tượng trên bị khởi tố về các tội buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015, riêng các hành vi phạm tội khác sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ.

Được biết đây là đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn, đường dây được tổ chức chặt chẽ, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây trên sử dụng cả tàu biển có trọng tải lớn để trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, rồi dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng A95 kém chất lượng.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục chia ra cho các tàu, xà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về các kho chứa đã được các đối tượng xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh thành, từ đó cấp cho các xe bồn chở đến các cây xăng để tiêu thụ trên thị trường.

Công an xác định, các đối tượng có sự đề phòng, cảnh giác rất cao, thường xuyên tổ chức thẩm tra, xác minh khi có người lạ đến địa bàn và thuê lưu manh chuyên nghiệp sẵn sàng triệt hạ lực lượng trinh sát khi bị theo dõi.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí