Nhiều bị can là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo trong những vụ án lớn

Trong nước

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: các bị can những vụ án lớn có đặc điểm là rất nhiều người trong số họ là cán bộ, đảng viên và lãnh đạo. Những bị can này phạm tội là do lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và vi phạm những quy định của người đứng đầu như đưa nhận hối lộ và nhận hối lộ.