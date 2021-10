Nhà đầu tư thờ ơ, giá nhà vẫn tăng

Theo kênh thông tin batdongsan.com.vn, sự quan tâm của nhà đầu tư với thị trường tiếp tục suy giảm trong khi giá BĐS vẫn tiếp tục tăng trong quý III/2021.

Các tỉnh/thành phố có mức giảm mạnh nhất trong tháng 7 là Phú Yên (37%), Bình Dương (35%), Đồng Nai (35%), TP Hồ Chí Minh (33%), Khánh Hòa (32%) và trong tháng 8 là Đà Nẵng (49%), Bình Dương (40%), Hà Nội (36%), Đồng Nai (35%). Đây đều là những khu vực có số ca nhiễm COVID-19 lớn.

Loại hình BĐS có mức sụt giảm mạnh nhất cả về nguồn cung và nguồn cầu là nhà riêng/nhà mặt phố, căn hộ chung cư và đất nền. Trong tháng 8, Hà Nội có mức giảm mạnh ở cả hai thị trường BĐS bán và cho thuê so với TP Hồ Chí Minh, mức giảm lần lượt của hai khu vực là 36% và 17% so với tháng 7.

Tuy nhiên, các địa phương có xu hướng đi ngược như: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh lại duy trì đà tăng trong sự quan tâm tới thị trường. Mức độ quan tâm của nhà đầu tư với thị trường Hải Phòng ở mức ổn định 4% và 8% trong tháng 7 và 8; tại Bắc Giang lần lượt là 22% và 26% và tại Bắc Ninh lần lượt là 40% và 7%.

Dù có sự suy giảm trong mức độ quan tâm của nhà đầu tư, nhưng diễn biến giá lại vẫn theo xu hướng tăng. Giá chào bán chung cư tại TP Hồ Chí Minh trong tháng 8 có xu hướng đi ngang so với tháng 7, nhưng lại tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2020. Hà Nội tiếp tục ghi nhận giá rao bán căn hộ chung cư tăng 8% so với cùng kỳ.

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Tin tức