Nguyễn Hữu Nghị: "Tôi không liên quan vụ án Bưu điện Cầu Voi..."

Chiều tối 15/5, PV Báo Giao thông tìm đến nhà anh Nguyễn Hữu Nghị tại xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An. Nghị là người được dư luận nhắc đến nhiều trong mấy ngày qua do từng bị triệu tập trong vụ án 2 cô gái bị sát hại tại Bưu điện Cầu Voi năm 2008.

Báo Giao thông đã có bài phỏng vấn lãnh đạo Công an Long An và được xác nhận Nguyễn Hữu Nghị đang ở Long An, làm nghề bán bảo hiểm và chưa từng ra nước ngoài định cư như một số thông tin thất thiệt trên mạng.

Nhờ nhiều nguồn tin, chúng tôi xác minh được tại ấp Hòa Ngãi có 1 người tên Nguyễn Hữu Nghị (SN 1985).

Một người nắm rõ nhân khẩu trên địa bàn đã hướng dẫn chúng tôi tìm đến nhà anh Nghị gần cống ông Tượng.

Khi chúng tôi đến, mẹ anh Nghị cho biết con trai không có nhà do đi làm (bán bảo hiểm xe) đến tối mới về.

Theo lời mẹ anh Nghị, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà, anh Nghị được người quen giới thiệu đi làm ở một công ty tại huyện Bến Lức được một thời gian.

“Còn việc con tôi có liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải xảy ra ở Bưu điện Cầu Voi hay không thì công an cũng đã khẳng định con tôi không liên quan rồi. Tôi nhớ vụ này lâu lắm rồi, lúc đó tôi cũng bị công an mời làm việc mấy lần để hỏi thông tin liên quan đến Nghị. Tôi còn nhớ tối hôm xảy ra vụ án, con tôi cùng người anh họ và người bạn nhà đối diện uống cà phê tại nhà cho đến khuya", mẹ anh Nghị nói.

Theo quan sát của PV, căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nghị nằm cách mặt lộ khoảng 10m.

Căn nhà này có diện tích hơn 150m2 được xây dựng hơn 10 năm nay. Nhà xây tường gạch, nền lót gạch men, mái lợp tôn. Phía trước căn nhà có mái che cao ráo và thoáng mát...

Mẹ anh Nghị cho biết, Nghị là con thứ 4 trong gia đình. Hai người anh lớn của Nghị đã có gia đình ở riêng. Vợ chồng anh Nghị đang ở chung với bà.

PV tìm hiểu và được một số người dân trong ấp cho hay, gia đình anh Nghị ở đây mấy chục năm qua và làm nông nghiệp như những gia đình nông dân khác trong vùng. Gia đình anh Nghị bao năm qua cũng không có điều tiếng gì. Bà con xung quanh cũng chưa bao giờ nghe gia đình anh khoe con cháu ông này, bà nọ…

Tôi không liên quan!

Dù không gặp được anh Nghị tại nhà nhưng chúng tôi được mẹ anh Nghị cho số điện thoại để liên lạc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, anh Nghị khẳng định: “Tôi không có liên quan gì đến vụ án Cầu Voi nên không cần gặp mấy anh làm gì". "Tôi yêu cầu mấy anh cũng đừng tìm tôi nữa…”, anh Nghị nói.

Trong ngày hôm qua, PV đã nhiều lần liên lạc với người có tên Nguyễn Mi Sol (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) nhưng chưa liên lạc được.

Trước đó, sáng 15/5, PV Báo Giao thông đến Công an tỉnh Long An và được Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, sau khi xảy ra vụ án sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Nguyễn Thị Ánh Hồng, SN 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân, SN 1986) khoảng 19h30 ngày 13/1/2008, cơ quan điều tra tập trung nhiều hướng xác minh gồm: cướp của giết người, ghen tuông tình ái, mâu thuẫn cá nhân.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định có một đối tượng tên là Nguyễn Hữu Nghị, ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An) và Nguyễn Mi Sol (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Hai đối tượng này có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng nên cơ quan điều tra triệu tập làm việc đầu tiên vào ngày 14/1/2008.

Đại tá Phạm Thanh Tâm dẫn chứng: Tại biên bản ghi lời khai của Nghị và qua xác minh những nhân chứng đã xác định Nghị ngoại phạm. Khoảng 19h30 (đây là khoảng thời gian xảy ra án mạng ở Bưu điện Cầu Voi - theo hồ sơ vụ án) ngày 13/1/2008, Nghị ở tại nhà cùng uống cà phê và đánh bài (binh xập xám) với anh Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1981, nhà đối diện nhà Nghị) và ông Nguyễn Văn Tròn (SN 1969, gần nhà Nghị).

Số phận Hồ Duy Hải sẽ ra sao?

Theo hồ sơ vụ án, sáng 14/1/2008, người dân phát hiện 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi bị sát hại tại nơi làm việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã thẩm tra xét hỏi nhiều người có quan hệ tình cảm, quen biết với 2 nạn nhân. Trong đó, có Nguyễn Hữu Nghị - bạn trai của một trong 2 nạn nhân và Nguyễn Mi Sol.

Hai tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt và bị kết luận là hung thủ. Cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Ngày 24/10/2011, Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án, sau đó TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành án.

Ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo đã nhận được đơn kêu oan của mẹ Hồ Duy Hải, yêu cầu tạm dừng thi hành án. Ngày 22/11/2019, VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án để điều tra lại.

Ngày 22/11/2019, VKSND Tối cao Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đã khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như: bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án...

Ngày 8/5/2020, Hội đồng xét xử phiên giám đốc thẩm bác kháng nghị, tuyên y án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Số phận tử tù Hồ Duy Hải gần như được định đoạt.

Trước cơ hội cuối cùng, gia đình Hồ Duy Hải đã viết đơn gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Nga với hi vọng xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Mới đây nhất, ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) và luật sư Trần Hồng Phong đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và TAND Tối cao. Nội dung đơn trình bày và giao nộp chứng cứ mà gia đình cho rằng Hồ Duy Hải ngoại phạm.

