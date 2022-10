Nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị bắt

Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa - về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bà Đinh Cẩm Vân - nguyên Giám đốc Sở Tài Chính Thanh Hóa (Ảnh: Cắt từ clip M.H.).



Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 16/6, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Dự án được xem là ở khu "đất vàng" tại thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các bị can gồm Nguyễn Bá Hùng - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa (thời điểm bị bắt giữ, ông Hùng là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Thanh Hóa); bị can Văn Xuân Hùng (63 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa.

Cả ông Hùng và bà Vân trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Sở Tài chính Thanh Hóa đã mắc sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Cụ thể, các bị can trên liên quan đến quá trình tham mưu, thẩm định giá đất để giao cho chủ đầu tư, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

