Ngụy trang ma túy trong bao thuốc lá, "con nghiện" bị tóm sống

Ngày 25/12, theo thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thái Việt Dũng (SN 1980), trú tại tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng bị bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện Thái Việt Dũng (SN 1980, trú tại tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên giao du với các đối tượng nghiện trên địa bàn. Ngoài việc mua ma túy về sử dụng, Dũng còn tụ tập các con nghiện, mua ma túy sử dụng tập thể, buôn bán lẻ. Dũng hoạt động rất kín kẽ, tinh vi, gây không ít khó khăn cho lực lượng trinh sát trong việc theo dõi, phát hiện.

Bằng nghiệp vụ, khoảng 18h30 ngày 21/12/2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt quả tang đối tượng Dũng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng, thu giữ số ma túy dạng methamphetamine khối lượng 0,9159g giấu “trá hình” trong bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thái Việt Dũng khai nhận số ma túy nói trên y mua về để thỏa mãn cơn đói thuốc, chưa kịp dùng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus