Người phụ nữ bị chặn xe giữa đường, chém nhiều nhát vào đầu

Nghi phạm giết người Đinh Hữu Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang vừa ra quyết định truy tìm đối tượng nghi thực hiện hành vi giết người.

Vụ án xảy ra tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 20/8, chị Nguyễn Thị L (40 tuổi, trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda - SH màu mận chín, biển kiểm soát 98B2-920.65 lưu thông trên đường liên xã, từ Phúc Hòa đi xã Tân Trung để về nhà ở thôn Cả Am.

Khi đến khu vực thôn Cả Am, chị bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA Morning màu trắng chặn đầu, cả xe và người ngã xuống đường.

Lập tức, người đàn ông xuống xe, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mặt, gáy, tay chị L. Nạn nhân bị đa chấn thương, phải đi cấp cứu, hiện điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi gây án, đối tượng lên ô tô bỏ trốn.

Điều tra ban đầu, Công an huyện Tân Yên xác định, người bị nghi thực hiện hành vi giết người là Đinh Hữu Hải (41 tuổi, trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên).

Do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Tân Yên đã ra thông báo truy tìm. Ai phát hiện Đinh Hữu Hải lẩn trốn ở đâu cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an huyện Tân Yên (điện thoại: 0204.3878.205, hoặc điều tra viên Giáp Văn Long, điện thoại: 0984.926.262).

