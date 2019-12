Người dân vỗ tay khi nghe 6/9 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà bị tuyên án tử

Your browser does not support the video tag.

Video người dân vỗ tay khi nghe VKS luận tội

Trưa 27/12, kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bước sang phần luận tội.

Trong đó, VKS đề nghị: Vì Văn Toán: Tử hình về tội “Giết người”, 11-12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội “Giết người”, 14-15 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11-12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; 1 năm 6 tháng - 2 năm về tội “Tàng trữ ma túy”. VKS đề nghị rút cáo trạng truy trố Công về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 9-10 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11-12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, rút cáo trạng truy tố tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt, VKS đề nghị HĐXX tuyên Hùng tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội “Giết người”, 12-13 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7-8 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 14-15 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7-8 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội “Giết người”, 14-15 năm tù tội “Hiếp dâm”, 7-8 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng: VKS đề nghị phạt tù 9-10 năm về tội “Hiếp dâm”.

Cầm Văn Chương: VKS đề nghị phạt tù 8-9 năm về tội “Hiếp dâm”.

Bùi Thị Kim Thu: VKS đề nghị phạt tù từ 2 năm 6 tháng - 3 năm về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tác giả: Nguyễn Phượng- Nguyễn Quỳnh

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật