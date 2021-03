Người đàn ông đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục bị truy nã

Quyết định truy nã bị can Lan - Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Ngày 17/3, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh phát lệnh truy nã bị can Hoàng Bá Lan (57 tuổi, ngụ xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo Công an huyện Can Lộc, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Những cá nhân, tổ chức nào che giấu, giúp đỡ người bị truy nã bỏ trốn hoặc biết mà không tố giác thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin về đối tượng truy nã Hoàng Bá Lan đề nghị cung cấp về địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, số 151, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 02393.841.221 hoặc 0946.513.355.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2020, Lan có quan hệ tình cảm với bé Hạnh (tên đã thay đổi, SN 2007, cùng trú tại xã Trung Lộc).

Ngày 21/10/2020, Lan đã đưa cháu A. đến một nhà nghỉ ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sự việc bại lộ khi gia đình bé gái phát hiện và trình báo công an.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, lúc này Hoàng Bá Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn