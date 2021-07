Người đàn ông chết ở gốc cây là do bị chị ruột trói

Ngày 26-7, một lãnh đạo Công an TP Hội An, Quảng Nam, cho biết sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây trước nhà có dấu hiệu của tội phạm và đang làm rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo này, người đàn ông tử vong là N.V.T (nam, 43 tuổi, ở khối phố Nam Diêu, TP Hội An). Ông T. nghiện ma túy, bị bệnh tâm thần và thường xuyên quậy phá, đánh đập xóm làng. Gia đình từng đưa đi cai nghiện, vào trại tâm thần điều trị một thời gian.

"Bực tức vì em thường xuyên đánh đập ba mẹ, hàng xóm, người chị ruột đã trói em vào gốc cây trước nhà nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao người em tử vong. Hiện Công an TP Hội An đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra, xác định nguyên nhân", vị lãnh đạo nói.

...

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 5h20 ngày 23-7, trong lúc đi tập thể dục, người dân khối phố Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An phát hiện ông T. chết trong tư thế bị trói vào gốc cây trước nhà.

Nhận tin báo, Công an TP Hội An đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan.

Tác giả: ĐỨC TÀI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ