Người đàn ông chết bất thường bên chiếc xe máy ở cánh đồng

Infonet đưa tin, sáng 6/1, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới ở giữa cánh đồng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng 6/1, người đi đường nhìn thấy một người nằm úp mặt dưới cánh đồng ruộng bỏ hoang, đoạn qua thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nghi ngờ có điều bất thường, người dân tiến đến kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện người này đã tử vong.

Hiện trường người dân phát hiện thi thể cùng chiếc xe máy của nạn nhân.

Theo báo Công an nhân dân, cách thi thể vài mét có chiếc xe máy của nạn nhân. Vị trí phát hiện thi thể cách đường ĐX19 chừng 3m.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an xã Cẩm Thanh cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Hội An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân là ông Lưu Văn Th. (SN 1961, trú phường Sơn Phong, TP Hội An).

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hội An tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin