Người đàn ông bị nam thanh niên bất ngờ đâm tử vong trước quán nhậu

Ngày 9-9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang điều tra, làm rõ việc anh H.S.N. (SN 1990), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8-9, anh N. đi đến trước một quán nhậu ở xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, anh N. bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đâm gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân liền đưa anh N. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Nghi phạm dùng dao đâm anh N. là Vũ Văn Thiết (SN 1999), trú ở khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đã ra đầu thú sau đó. Theo cơ quan chức năng trước khi bị đâm tử vong, anh N. có mâu thuẫn với nhóm thanh niên, trong đó có Vũ Văn Thiết.

Được biết, anh N. đã lập gia đình, anh vừa xây nhà, hai con của anh còn nhỏ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động