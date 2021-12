Ngoài 11 người, thêm Phó Giám đốc CDC Nghệ An và 1 cán bộ được Bộ Công an mời ra làm việc

Trụ sở CDC Nghệ An.

Ngày 29/12, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Bộ Công an đã mời 11 người tại tỉnh Nghệ An ra Hà Nội để phối hợp làm việc.

Trong số 11 người này có 8 người tại CDC Nghệ An, gồm Giám đốc CDC Nghệ An và các thuộc cấp khác. 3 người còn lại làm việc ngoài CDC và trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, ngoài 11 người tại Nghệ An được Bộ Công an mời ra làm việc trước đó thì còn có thêm 2 cán bộ của CDC Nghệ An được cơ quan công an mời ra sau.

Trong 2 cán bộ CDC Nghệ An được mời ra làm việc sau có một Phó Giám đốc và một cán bộ. Sau khi làm việc thời gian ngắn thì 2 người này đã được cho về cơ quan làm việc bình thường. Những người còn lại hiện vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để làm rõ vụ việc.

Vài ngày qua, dư luận cũng xôn xao thông tin Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được Bộ Công an mời ra làm việc. Tuy nhiên qua xác minh từ nguồn tin này cho biết, thông tin trên là không chính xác.

Được biết, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đấu thầu 2 gói giá trị 9,2 tỷ đồng để mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Hiện Bệnh viện này đã chi trả 7,5 tỷ đồng cho Công ty Việt Á để mua kit test Covid-19. Số tiền còn lại chưa lấy hàng nên chưa thanh toán.

Trong số những người được Bộ Công an mời ra phối hợp làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ án có ông Võ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung (TP. Vinh), chồng của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An.

Sau khi làm việc, ông Võ Tuấn Anh đã được cơ quan công an cho về địa phương tiếp tục công việc bình thường. Riêng vợ của ông Tuấn Anh hiện vẫn đang tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ vụ án.

Từ đầu mùa dịch đến nay, CDC Nghệ An đã chi 60 tỷ đồng mua thiết bị, sinh phẩm phục vụ chống dịch. Trong đó có 28 tỷ đồng để mua 4 gói thầu của Công ty Việt Á.

