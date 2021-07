Nghịch tử dùng dao chém mẹ ruột tử vong ngay tại nhà

Sáng 16/7, trao đổi với Dân trí, ông Lý Quang Huy - Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn phường này xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/7. Thời điểm này người dân phát hiện tiếng la hét phát ra từ nhà của bà Huỳnh Thị V. (SN 1960), trú tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn. Khi người dân chạy đến thì phát hiện bà V. bê bết máu, nằm giữa trên nền nhà, xác định nạn nhân đã tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.



Nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định bà V. bị chính con trai ruột của mình là Nguyễn Trường An (SN 1987) dùng dao sát hại. An là người bị tâm thần, hiện đối tượng cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

... An bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau vụ việc.



Theo ông Huy, gia đình bà V. lâu nay đã làm giấy tờ liên quan đến tâm thần đối với An. Phường Đồng Sơn và đơn vị liên quan đã làm thủ tục công nhận tâm thần đối với An.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên gia đình chưa thể đưa An vào trung tâm tâm thần mà để ở nhà mới xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân Trí