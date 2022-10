Nghi phạm đăng status 'mạng đổi mạng' trước khi sát hại bạn gái cũ và tình địch

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 20h ngày 24/10, tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh đã xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng Phan Thanh Hoàng, SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã dùng hung khí xông vào quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền, truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B, SN 2003, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và bạn trai của chị B tên là Duy.

Hậu quả, chị B. và anh Duy bị thương rất nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo các bác sĩ thì hai nạn nhân bị nhiều vết thương, tiên lượng sức khỏe xấu.

Ngay sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến ngay hiện trường, bắt giữ đối tượng, phối hợp khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Do đối tượng gây án bị thương ở tay nên lực lượng Công an đã đưa đi băng bó, sơ cứu vết thương.

... Đối tượng Phan Thanh Hoàng tại cơ quan Công an.



Bước đầu, Công an Bắc Ninh xác định nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Hoàng và chị B. Hai người này cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng, sau đó yêu nhau. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh Duy.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh Duy đang ở trong quán cắt tóc trên, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết thư tuyệt mệnh đăng lên facebook sẽ "mạng đổi mạng".

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Hoàng để điều tra, làm rõ vụ án./.

Tác giả: Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV