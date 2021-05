Nghi án chánh thanh tra sở gửi tài liệu 'Mật' cho giang hồ

Đối tượng Vũ Văn Sơn lúc chưa bị bắt

Đây là vụ án được bóc tách ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” liên quan đến một đối tượng giang hồ ở Thái Bình có biệt danh Sơn “lông” (tên thật là Vũ Văn Sơn, 38 tuổi, quê Hải Phòng).

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu liên quan của ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh Thanh Tra Sở TN&MT tỉnh Thái Bình nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan ANĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh mà Sơn “lông” đưa lên nhóm Zalo là ảnh chụp tài liệu “Mật” do Công an tỉnh Thái Bình ban hành, gửi một số sở, ban, ngành, địa phương để phối hợp. Sơn “lông” biết đây là ảnh chụp tài liệu “Mật” nhưng vẫn cố ý phát tán, chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết là bởi bản thân bị can cũng bị nhắc tên đến trong văn bản này và muốn dặn dò đàn em, thuộc cấp phải nâng cao cảnh giác, đề phòng.

Nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, hình ảnh chứa thông tin “Mật” nêu trên được xác định có đặc điểm định vị trên ảnh và đều được sao chụp từ bản gốc là tài liệu mà Sở TN&MT tỉnh Thái Bình tiếp nhận, quản lý. Hình ảnh văn bản được Sơn “lông” phát tán cũng giống với hình ảnh chụp văn bản “Mật” khôi phục tại điện thoại cá nhân của Chánh thanh tra Sở TN&MT - Nguyễn Kiên Cường.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình cũng vừa khởi tố bị can đối với ông Vũ Gia Viễn, cựu Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà và một cán bộ dưới quyền về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2018 và 2019, ông Viễn đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Nguyễn Quang Vinh giữ lại số tiền còn dư sau khi chi phí tổ chức 9 cuộc đấu giá để sử dụng sai mục đích, không nộp ngân sách theo quy định.

