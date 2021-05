Nghệ An: Cụ ông là F1 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 15/5, Trung tâm Y tế TP. Vinh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc, một trường hợp F1 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm. Danh tính F1 được xác định là ông Lương Quốc Tr. (88 tuổi) trú phường Lê Mao.

Trước đó, ông Tr. là bệnh nhân ung thư. Vào ngày 28/4, ông đến thăm khám ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trở về quê, người đàn ông này được người nhà đưa vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện ung bướu Nghệ An đã phong tỏa khoa cấp cứu trong 14 ngày

Sáng ngày 13/5, Bộ tế công bố ca bệnh 3491 từng đến bệnh viện Bạch Mai khám bệnh vào ngày 28/4 và ông Tr. được các định là F1. Ngay lập tức, Trung tâm y tế TP. Vinh đã liên hệ để lấy mẫu xét nghiệm thì được biết ông Tr. đã tử vong trước đó 1 ngày và chưa được chôn cất.

Cơ quan chức năng đã có mặt ở đám tang đề nghị lấy mẫu xét nghiệm nhưng do quan tài đã đóng, người nhà ông Tr. không đồng ý. Do không thể lấy mẫu F1, nên cơ quan y tế quyết định nâng cấp phòng dịch. Theo đó, tất cả các trường hợp tiếp xúc với ông Tr. từ khi ông này từ Bệnh viện Bạch Mai trở về đều phải cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định.

Sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lập tức phong tỏa Khoa Hồi sức Cấp cứu trong vòng 14 ngày, bao gồm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh, thực hiện “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”; lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh gửi CDC Nghệ An xét nghiệm. Nguyên nhân do trước khi mất, cụ ông này từng điều trị tại đây.

Đến nay tất cả các mẫu xét nghiệm cũng đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

