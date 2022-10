Nghệ An có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh mới

Chiều 12-10, tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tiến hành công tác nhân sự. Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại Quyết định số 574 - QĐNS/TW ngày 22-7-2022, Ban Bí thư Trung ương quyết định chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức công bố quyết định chuẩn y của Ban Bí thư vào ngày 28-7-2022.

Ông Bùi Thanh An (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Văn Đệ (đứng thứ 3 từ trái qua) được bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Duy Thành



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung các ông Bùi Thanh An (SN 1971), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Đệ (SN 1970), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

...

Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

Như vậy, tính đến nay tỉnh Nghệ An có 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: ông Lê Hồng Vinh, ông Bùi Đình Long, ông Bùi Thanh An và ông Nguyễn Văn Đệ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động