Nam thanh niên bất ngờ tử vong khi vào quán cà phê chòi

Công an lấy lời khai tại hiện trường



Đến 21h30, tối 26/2, lực lượng chức năng TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang lấy lời khai, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tại quán cà phê chòi.

Vào khoảng 19h cùng ngày, anh Võ Thành Nghiêm (SN 1983, ngụ Bình Dương) vào quán cà phê chòi võng nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) trên để uống cà phê. Sau khoảng 20 phút vào trong phòng ngồi tâm sự cùng nhân viên quán cà phê thì người này nằm bất động, cơ thể tím tái. Quá hoảng sợ, nhân viên liền chạy ra ngoài và gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

...

Công an phường An Phú (TP Thuận An) đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Theo một số nhân viên, khi nạn nhân vào trong quán không có gì khác thường.

Hiện, Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nghiêm.

Tác giả: HƯƠNG CHI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong