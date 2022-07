Nam sinh 'lớp 13' trở thành Thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh

Em Trần Tiến Mạnh, thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh năm 2022.

Từ lúc biết điểm thi đại học, Trần Tiến Mạnh "cựu" học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn lâng lâng cảm giác sung sướng bởi ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân có hy vọng thành hiện thực. Khi mới thi xong, Mạnh dự đoán em đạt khoảng 27 điểm ở khối C02 và khá bất ngờ khi trở thành Thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh.

Bí quyết đạt kết quả tốt của em Trần Tiến Mạnh chính là sự tự giác và nỗ lực.



Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm các môn thi xét tuyển Đại học của Mạnh lần lượt là Sử: 10; Địa lý: 10; Văn: 9,25 và Toán: 8,2 điểm.

Đây là năm thứ hai, Tiến Mạnh quyết tâm thi vào ngành An ninh. Năm đầu tiên do thiếu 0,5 điểm nên Mạnh đành bỏ lỡ ước mơ của mình theo học Trường Học viện Tòa án. Nhưng niềm mong ước trở thành chiến sỹ công an vẫn luôn ấp ủ khiến Mạnh quyết định tạm nghỉ học dành thời gian ôn luyện để thi lại.

“Năm đầu tiên thi trượt, em rất buồn và chán nản. Thời gian ở nhà ôn luyện thấy bạn bè lần lượt đi học xa về nhà mỗi dịp lễ Tết em cũng khá ngại và tự ti. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để em quyết tâm nỗ lực học để theo đuổi ước mơ của mình”, Mạnh tâm sự.

Mơ ước trở thành chiến sỹ công an

Trong suốt thời gian ôn thi lại, Mạnh chủ yếu tự ôn luyện qua mạng. Em cho biết bằng số tiền tiết kiệm em đã tự mua một gói học online. Việc học online, giúp Mạnh khá chủ động thời gian học tập, có thể tạm nghỉ khi có việc bận. Tuy nhiên, theo Mạnh việc tự ôn tập quan trọng nhất là tinh thần tự giác và nỗ lực của bản thân.

Ngoài học đều các môn, Mạnh còn viết chữ rất đẹp.

“Em tự thấy việc ôn thi lại khó khăn nhất chính là áp lực do bản thân mình tạo ra. Việc làm sao phải cố gắng để có điểm số cao hơn những năm trước và quyết tâm phải đạt được mục tiêu mà bản thân đã xác định. Chính vì vậy, em luôn nhắc nhở mình phải luôn cố gắng hết mình trong thời gian ôn luyện và khi làm bài thi”, Mạnh chia sẻ.

...

Mỗi ngày, Mạnh luôn phân bố thời gian các môn học phù hợp. Đối với các môn Sử, Địa, Mạnh thường dành nhiều thời gian để nắm chắc kiến thức bởi khối lượng lý thuyết ở 2 môn này khá lớn. Đối với môn Văn, cũng là môn học yêu thích của mình, Mạnh thường chia nhỏ các phần ôn luyện.

“Ngoài việc yêu thích bộ môn thì mỗi môn học em đều có phương pháp học cụ thể. Với môn Văn, em thường nắm chắc phần đọc hiểu trước, sau đó mới đến nghị luận văn học. Ở tác phẩm em sẽ tập trung các ý chính để phân tích”, Mạnh cho biết.

Ngoài sự cố gắng của bản thân, quá trình ôn thi lại của Mạnh có sự động viên và hỗ trợ từ các thầy cô giáo Trường THPT Hồng Lĩnh.



Với cách học hiệu quả, môn thi Ngữ văn, Mạnh đã giành được 9,25 điểm. Ngoài ra, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, em cũng giành 9 điểm bộ môn này.

Ở bộ môn Toán, Mạnh cũng tập trung vào việc làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Mạnh cho biết, năm lớp 10 và lớp 11, em là học sinh ban tự nhiên. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, do đam mê với các môn khối C nên Mạnh đã chuyển hướng sang ban xã hội.

Thi lại và đạt điểm số ấn tượng, nhưng Mạnh vẫn khiêm tốn và cho rằng các thí sinh năm nay đều giỏi hơn, thông minh hơn. Bên cạnh nỗ lực bản thân, Mạnh cũng thầm cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong quá trình ôn lại.

"Mặc dù không còn học các thầy cô, nhưng trong thời gian em ôn tập, mỗi khi có khó khăn hay vướng mắc bài vở các thầy cô vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho em", Mạnh chia sẻ.

Với điểm số mình đạt được, Mạnh khấp khởi chờ giấy báo nhập học. Chàng trai sinh năm 2003 hy vọng với tổng điểm ba môn tổ hợp khối C03 sẽ giúp em thực hiện ước mơ khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ công an.

Nếu thành hiện thực em sẽ cố gắng học tập để bố mẹ yên tâm và rèn luyện bản thân thật tốt. Ngoài ra, Mạnh cũng cho biết đối với khối C00 em dự định đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Luật Hà Nội.

"Em Tiến Mạnh là một học ngoan ngoãn, siêng năng, chữ viết đẹp và cẩn thận. Mạnh rất thông minh, ham học hỏi. Trong môn Văn, em say mê tìm hiểu, chăm chỉ luyện viết; bất cứ lúc nào ngoài giờ học em đều trao đổi với cô về những điều còn trăn trở. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ những bài văn của Mạnh viết cho các em khoá sau đọc tham khảo. Mạnh là tấm gương về sự chịu khó cho các em noi theo. Hy vọng với nỗ lực của mình, Mạnh sẽ thực hiện được ước mơ mà em theo đuổi", cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Giang (GV Ngữ văn, Trường THPT Hồng Lĩnh) nhận xét.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ