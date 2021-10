Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội co giật, bất tỉnh sau khi hút thuốc lá điện tử: Gia đình nói gì?

Mới đây nhất, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.X.Đ. (15 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn tối đa.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hôn mê chưa rõ nguyên nhân.

Báo Công Lý dẫn lời chia sẻ của gia đình cho biết, khoảng 13h cùng ngày, người thân phát hiện Đ. ngã từ trên ghế đập đầu xuống nền cứng kèm theo co giật 3 - 4 lần, mỗi cơn kéo 3 - 5 phút.

Với tình trạng trên, sau khi tiến hành chụp CT Scanner sọ loại trừ tổn thương não, xét nghiệm khí máu cho kết quả bình thường, các bác sĩ cai an thần để bệnh nhân tự thở qua ống và tỉnh trước khi rút ống nội khí quản.

Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân cho biết đã hút thuốc lá điện tử có bơm tinh dầu tự mua trên thị trường. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định.

Thuốc lá điện tử khiến nam sinh hôn mê, co giật. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Theo các bác sĩ, thuốc lá điện tử là thiết bị làm nóng dung dịch lỏng dưới dạng tinh dầu, người sử dụng thường hút dung dịch này thành hơi và hít vào phổi.

Theo Dân Trí, trong 5 năm trở lại đây, tỉ lệ thanh thiếu niên ở nước ta sử dụng thuốc lá điện tử tăng lên gấp nhiều lần. Nguyên nhân chính là do giới trẻ tin rằng thuốc lá điện tử an toàn, ít độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Thực chất tinh dầu có trong thuốc lá điện tử có thể được trộn rất nhiều chất độc hại bao gồm cần sa tổng hợp và cả ma túy thế hệ mới.

Những dung dịch này thường có vị hoa quả, khiến người dùng chủ quan, hút với nồng độ rất đậm đặc vì lầm tưởng rằng nó vô hại.

Tuy nhiên, hầu hết các loại dung dịch này đều có chứa nicotine - một chất gây nghiện tương tự như heroin và cocaine. Hàm lượng nicotine trong một lọ dung dịch nhỏ tương đương với 3 bao thuốc lá truyền thống.

Với thanh thiếu niên thường xuyên hút thuốc lá điện tử sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và khả năng duy trì nòi giống. Với những đối tượng hút thụ động phải những khói thuốc này như trẻ em, phụ nữ có thai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ trẻ và thai nhi.

Từ thực trạng này, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khuyến cáo các bậc phụ huynh cần để ý đến những biểu hiện của trẻ, nếu trẻ có những biểu hiện của nghiện thuốc lá điện tử như: cử động chậm chạp, ở trạng thái lơ mơ... cần có biện pháp can thiệp kịp thời.

Mỗi gia đình cần tăng cường giáo dục trẻ, thanh thiếu niên, cần cho trẻ hiểu rõ sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gây nên nhiều bệnh lý đáng tiếc.

