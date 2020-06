Mưa lớn, máy bay lao khỏi đường băng

Máy bay Vietjet trật khỏi đường băng trưa nay. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, máy bay trượt khỏi đường băng, lao vào bãi cỏ lúc 12h24. Máy bay chở nhiều khách. Các đơn vị của sân bay Tân Sơn Nhất đang triển khai công tác xử lý.

Phía Vietjet cho biết, sự cố "không gây thiệt hại", toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn. Máy bay VJ322 trượt ra ngoài mép đường băng do mưa rất lớn, gió to tại sân bay. Hãng hàng không Vietjet đã đưa toàn bộ hành khách xuống máy bay và đang phối hợp sân bay tập trung giải phóng đường băng.

Sự cố cũng khiến nhiều chuyến bay đến Sài Gòn không thể hạ cánh. Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đang họp, xử lý các tình huống.

Bánh máy bay VL322 hư hỏng sau sự cố trượt khỏi đường băng trưa 14/6. Ảnh: Trần Hải.

Máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng từ thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không. Trước đó, năm 2009 từng có máy bay gặp sự cố này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hay tháng 7/2018, một tàu bay đã hạ cánh lệch vị trí tại Nội Bài.

Thời tiết tại TP HCM và Nam Bộ hai ngày cuối tuần có giông lốc, mưa lớn 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân là gió Tây nam đang hoạt động mạnh vì ảnh hưởng của Bão Nuri ở Đông bắc biển Đông; đồng thời tồn tại hội tụ gió ở cả tầng thấp và cao.

