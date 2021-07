Một số chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh đạt thấp

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt thấp so với kế hoạch cả năm như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,38%, trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.713 tỉ đồng, trong khi mục tiêu cả năm là 31.000 tỉ đồng (đạt 34,56%).

Hoạt động thương mại, dịch vụ, đặc biệt là kinh doanh du lịch, vận tải bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 mới bùng phát. Tổng lượt khách tham quan du lịch là 329.330 lượt, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2020; tổng lượt khách lưu trú là 67.858 lượt, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng, doanh nghiệp có phát sinh thuế giảm 2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.999 tỉ đồng, đạt 65,6% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.602 tỉ đồng, bằng 47,4% dự toán.

Cải cách hành chính một số mặt, lĩnh vực chưa thực sự chuyển biến, chất lượng chưa cao. Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, hiện đại hoá nền hành chính đang có chiều hướng giảm so với các tỉnh, thành phố trong cả nước; hiệu quả khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm với quyết tâm tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong điều kiện vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao Động