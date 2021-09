Một mạnh thường quân tự nhận đã chuyển cho Thuỷ Tiên 98 triệu lên tiếng: Tới ngân hàng sao kê cũng không tin được!

Câu chuyện được netizen bàn tán nhiều nhất ở thời điểm hiện tại đó chính là việc vợ chồng Thuỷ Tiên và Công Vinh công khai sao kê từ thiện. Sau khi được các mạnh thường quân ủng hộ số tiền lên đến 177 tỷ đồng ở đợt cứu trợ miền Trung lũ lụt hồi tháng 10/2020, khán giả đã liên tục bày tỏ thắc mắc, yêu cầu cặp vợ chồng nổi tiếng phải công khai minh bạch số tiền này.

Mới đây, một người tự nhận là mạnh thường quân, đã chuyển số tiền lên đến 98 triệu đồng cho Thuỷ Tiên vào đợt cứu trợ lũ lụt đã làm video, nói về câu chuyện sao kê đang hot trên mạng. Độ thực hư của mạnh thường quân này ra sao chưa rõ, tuy nhiên, quan điểm của cô gái này được khá nhiều người đồng tình.

Clip: Xôn xao mạnh thường quân lên tiếng về việc sao kê của Thuỷ Tiên và Công Vinh

Cụ thể, mở đầu video, cô gái tự nhận mình là một trong số những mạnh thường quân đã chuyển tiền cho Thuỷ Tiên. Theo cô gái, nếu đã gọi là minh bạch toàn bộ số tiền từ thiện, thì chỉ có một mình Thuỷ Tiên hay Công Vinh ra ngân hàng sao kê thôi thì cũng không thể nào chính xác. Cô nàng cho biết để minh bạch rõ ràng số tiền từ thiện này cần phải có sự góp mặt của 3 bên: Đại diện ngân hàng, đại diện chủ tài khoản (Công Vinh - Thuỷ Tiên) và đại diện của cơ quan có thẩm quyền.

Trong video, cô chèn ảnh chụp màn hình được cho là hoá đơn đã chuyển khoản cho Thuỷ Tiên



Theo cô, cần phải có 3 bên thì sao kê mới chính xác, còn nếu chỉ có chủ tài khoản đi sao kê thì dễ xảy ra tình trạng không minh bạch. Cô gái nói rõ: Ví dụ như mình, mình sẽ bỏ những ngày tiền vô nhiều không kêu sao kê, ngày khác mình sao kê. Ngân hàng sẽ làm theo mình vì "yêu cầu của chủ tài khoản họ sẽ làm theo".

... Thuỷ Tiên trong đợt cứu trợ miền Trung vào năm 2020



Ngoài ra, cô gái này cũng bày tỏ sự thắc mắc về số tài khoản của Thuỷ Tiên. Ban đầu khi chuyển 2 lần tiền (một lần 48 triệu, lần sau 50 triệu), cô được biết Thuỷ Tiên chỉ nhận chuyển qua 1 tài khoản. Nhưng thông tin sau này thì cô gái nghe nói là có tới 3 số tài khoản.

Ở diễn biến mới nhất, Công Vinh cũng đã thông báo sẽ tổ chức buổi livestream "Mang sao kê ra trước công chúng" sẽ diễn ra tại ngân hàng Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/9/2021 tới. Buổi livestream này sẽ có vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên, phía ngân hàng, báo chí và luật sư để làm rõ mọi việc.

Câu chuyện sao kê phải đợi đến ngày 17/9 mới có thể biết là hạ màn chưa







