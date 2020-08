Một giám đốc ở Hà Tĩnh bị bắt vì đánh bạc gần 150 triệu đồng

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Thăng, Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm (thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh) cùng 9 bị can khác liên quan tới đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Mới đây, vào lúc 18h10 ngày 14/8, Công an huyện Cẩm Xuyên đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc lớn tại 2 tụ điểm thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng và Tổ dân phố Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Các đối tượng bị bắt vì tội đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Theo đó, qua điều tra, Công an xác định đối tượng 2 đối tượng cầm đầu 2 tụ điểm là Nguyễn Văn Thái (SN 1985) và Nguyễn Văn Thung (SN 1971).

CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái và Thung. Các đối tượng còn lại được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và sắp tới sẽ khởi tố thêm 1 đối tượng nữa.

Theo Thượng uý Đặng Quốc Nhật- Đội phó đội CSHS huyện Cẩm Xuyên, số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc trong ngày 14/8 (ngày bị bắt) là gần 500 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng, từ ngày 10 đến ngày 14/8, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc lên đến gần 4 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Hữu Thăng, Giám đốc khách sạn Công đoàn tại Thiên Cầm hiện tại đang trong diện điều tra mở rộng, chưa có kết luận cuối cùng, nhưng trong ngày bị bắt, số tiền mà đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề xấp xỉ 150 triệu đồng.

Một lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã nhận được thông báo từ cơ quan chức năng về việc ông Nguyễn Hữu Thăng đánh bạc.

Vụ việc đã được Liên đoàn thông qua Thường trực và ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Thăng theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Liên đoàn là vi phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn