Một gia đình đau thương triền miên

Đưa con đi chạy chữa khắp nơi không có kết quả, chị Giáo gạt nước mắt ôm con về sống cuộc đời thực vật. Lên 8 tuổi thì bé vĩnh viễn ra đi. Niềm hy vọng được nghe con gọi tiếng “mẹ, cha” ngày một lụi tàn khi đứa con thứ 2, thứ 3, đến đứa thứ 5 chịu số phận tương tự. Gia sản đội nón ra đi trong khi khăn trắng chất dày lên đôi vợ chồng bất hạnh.

Năm 2010, anh chị nhận bé Hoàng Đức An làm con nuôi, thương như con ruột, chỉ mong con một đời bình an. Thế nhưng, tai họa lại tiếp tục giáng xuống. Anh Bình bị tai biến (ảnh). Khi anh tập tễnh đi lại được với một phần thân trái bị liệt, bé Đức An vào tuổi đi học thì tay phải của chị Giáo bị cuốn vào máy xay thịt đứt lìa trong lúc đi làm thuê. Thu nhập hiện tại của 3 con người khốn khổ chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và tiền trợ cấp bệnh tật 1 triệu đồng/tháng, chi tiêu tằn tiện cho ăn uống, sinh hoạt lẫn thuốc men. Sức khỏe chị Giáo ngày càng yếu, anh Bình vài hôm lại lên cơn co giật một lần. Người phụ nữ trải qua muôn vàn khổ đau nghẹn ngào trong nước mắt: “Vợ chồng tôi chỉ lo lỡ chúng tôi có mệnh hệ gì, biết nhờ ai nuôi cháu An ăn học nên người?”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-05.

Tác giả: QUỲNH LÂM

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng