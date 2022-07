Một cựu kế toán trường tiểu học bị bắt

Sáng 29-7, lãnh đạo Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhiên (SN 1983, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương), là nguyên kế toán của trường Tiểu học Ngọc Sơn, TP Hải Dương để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường Tiểu học Ngọc Sơn



Theo kết quả điều tra ban đầu,khi làm kế toán trường Tiểu học Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Nhiên đã lập khống chứng từ, làm thất thoát số tiền hơn 138 triệu đồng của Nhà nước.

Trước đó, kỳ họp thứ 37 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với Nguyễn Thị Nhiên, nguyên kế toán Trường Tiểu học Ngọc Sơn.

...

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương, bà Nguyễn Thị Nhiên đã lập danh sách, giả mạo chứng từ kế toán để rút tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng chính sách. Ngoài ra, bà Nhiên còn lập hồ sơ và chi trả tiền không đúng đối tượng, một số trường hợp phụ huynh không nhận tiền nhưng kế toán nhờ ký vào danh sách nhận tiền, với số tiền hơn 44 triệu đồng; giả mạo chữ ký của một số học sinh trong danh sách nhận tiền hưởng chi phí học tập, học bổng để thanh quyết toán, số tiền hơn 100 triệu đồng.

Số tiền này kế toán đã rút từ ngân sách và chiếm giữ đến ngày 20-7-2020, khi phòng Tài chính - Kế hoạch TP Hải Dương thẩm tra quyết toán yêu cầu rà soát mới nộp trả lại. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Nhiên đã chiếm giữ số tiền bảo hiểm y tế (số thu thừa tháng của học sinh lớp 1), tiền bảo hiểm thân thể của các học sinh được miễn giảm, tiền bảo hiểm thân thể của giáo viên được hưởng trong thời gian dài.

Đặc biệt, từ ngày 25-12-2019 đến 20-1-2020, nữ kế toán nhận từ thủ quỹ số tiền 715 triệu đồng để trả cho nhà cung cấp suất ăn cho học sinh nhưng chỉ thanh toán 250 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động