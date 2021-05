Một bệnh nhân rơi từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong

Tối 21/5, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận với các cơ quan báo chí, sự việc ghi lại trong đoạn clip trên xảy ra tại bệnh viện.

Theo đó, ngày 21/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông rơi từ tầng 3 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xuống đất. Người đàn ông mặc áo đen bám vào tấm chắn phía trên, lơ lửng bên ngoài cửa sổ của bệnh viện rồi rơi xuống tấm chắn tầng dưới. Sau đó, anh ta tiếp tục rơi xuyên qua tấm chắn thứ 2 rồi rơi xuống đất.

Hình ảnh nơi bệnh nhân điều trị và rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong (ảnh cắt từ Clip)

Cũng theo nguồn tin này, người đàn ông trong clip đến từ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, vào viện ngày 18/5.

"Bệnh nhân này nghiện rượu, đi cầu phân đen do xuất huyết, xơ gan nặng, loạn thần do rượu. Sáng 19/5, người nhà bỏ về nhà nên người này ra khỏi phòng. Sau đó, bệnh nhân leo ra cửa sổ rồi nhảy xuống đất, bị thương nặng. Do tổn thương quá nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi", vị này cho biết thêm.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus